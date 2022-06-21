В Крыму заявили, что после удара Украины по "Черноморнефтегазу" спасти удалось не всех

Фото: gas.crimea.ru

Поисковая операция в Черном море после атаки Украины на буровые платформы "Черноморнефтегаза" продолжаются. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", – сообщил Крючков в своем телеграм-канале.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что пожар на платформе не стихает. По ее словам, подойти к вышке на корабле не получилось.

"Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются", – приводит слова Ковитиди РИА Новости.

Сенатор сообщила, что состояние двоих пострадавших не вызывает опасений. По ее словам, врачи оценили причиненный вред их здоровью как средней степени тяжести.

Она добавила, что состояние пострадавших находится на жестком контроле главы Крыма Сергея Аксенова.

Накануне Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет в аварийном режиме приостановлена.

Ковитиди же рассказала, что в результате удара пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Также идут поиски семерых человек. При этом она подчеркнула, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

