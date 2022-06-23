Крым продолжит добычу газа в Черном море – постпред

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Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, заявил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, эти объекты являются республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов.

"Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма", – подчеркнул Мурадов.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что родственникам пострадавших при ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" выплатят пособия.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет приостановлена.

Сенатор от региона Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Также идут поиски семерых человек. При этом она подчеркнула, что если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

В настоящее время поисковая операция в Черном море продолжается. Уголовное дело по факту обстрела украинскими военными платформ "Черноморнефтегаза" возбудил Следственный комитет РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

