На внутренней стороне Садового кольца столкнулись два автомобиля

На внутренней стороне Садового столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на обочине. В каком состоянии водители – неизвестно.

В районе Садово-Кудринской сейчас работаю оперативные службы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.