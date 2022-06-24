Синоптик спрогнозировал дожди в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жара в столице продлится недолго, уже на следующей неделе можно ожидать кратковременные дожди, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже 28 июня пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться скоротечными ливнями. Освежающий дождь понизит дневную температуру до плюс 23–28", – передает РИА Новости его слова.
Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал солнечные и жаркие выходные без осадков в Москве.
Еще до этого Тишковец отметил, что с пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут 30 градусов.
По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.
Он заключил, что сбалансированное чередование солнечных дней и коротких дождей без изнуряющего долговременного зноя помогает поддерживать статус медового лета.
Москвичей предупредили о сильной жаре
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