Эксперт спрогнозировал увеличение числа смерчей в России

Жители Сочи 22 июня стали очевидцами буйства стихии. В Лазаревском районе из моря на берег вышел смерч и разрушил прибрежное кафе. Омск, Красноярск, Брянская и Иркутская области на днях в разгар лета столкнулись с градом. Тем временем москвичам метеорологи предрекают опасную жару в ближайшие выходные. Разбираемся, с чем этом связано и ждать ли россиянам новых экстремальных погодных явлений.



Климатические аномалии

В Сочи на берег обрушился смерч

Крупный смерч обрушился на Черноморское побережье в Лазаревском районе Сочи днем 22 июня. Природная аномалия нанесла ощутимые повреждения прибрежному кафе "Нептун".





ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Из акватории Черного моря на береговую линию вышел смерч, после чего распался. В результате пострадала целостность деревянных конструкций пирсового сооружения.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал. Местные жители и туристы засняли природное явление на видео. На кадрах запечатлено, как водяной столб высотой более 100 метров скользит по морю. Очевидец по имени Вадим рассказал, что смерчи, как правило, не выходят на берег, однако случай 22 июня стал исключением.

"Это, конечно, исключение из правил, подобных прецедентов я на своем веку могу насчитать единицы", – поделился он.

После смерча на город обрушились ливни. В центре Сочи выпало 25 миллиметров осадков, в Лазаревском и Хосте – до 14 миллиметров, рассказали в пресс-службе администрации курорта. До 24 июня в городе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время в Краснодарском крае ожидаются новые ливни.

Вдоль продолжительного участка Черноморского побережья сохраняется опасность формирования смерчей над морем, рассказали в региональном главке МЧС. В Сочи туристам и местным жителям запретили купаться на пляжах на время действия штормового предупреждения.

21 июня стихия в виде града и обильных ливней затронула Брянскую область. Под ударом оказались села Погарского района Заречное, Юдиново, Долботово и Красная Роща. Сообщается, что размер градин достигал 2 сантиметров. Повреждены оказались порядка 35 домов и шесть машин. У части сооружений побило стекла, кровлю и сайдинг. Град также повредил посевы и частные огороды. Отмечается, что местные жители не пострадали. Свидетелями крупного града 21 июня стали также жители Омска, Красноярска и двух сел в Иркутской области.



Жара в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям столицы метеорологи в ближайшее время предрекают сильную жару. Пиковые температуры ожидаются в предстоящие выходные, рассказала Москве 24 главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.





Марина Макарова главный специалист Гидрометцентра России Столичный регион в предстоящие дни окажется под влиянием антициклона, и погода будет ясная, жаркая. Потому что с антициклоном связан субтропический гребень, который вытянулся с севера Африки через Средиземноморье на Европу и распространился на европейскую территорию России. Воздух и сам по себе очень теплый. А учитывая, что сейчас наиболее короткие ночи и наиболее длинные дни, прогрев воздуха будет интенсивный.

По словам синоптика, в субботу воздух в Москве прогреется до 29 градусов. Самый жаркий день будет в воскресенье – до 32 градусов. В понедельник максимальная температура – до 31 градуса. Макарова добавила, что 26 июня и 27 июня среднесуточная температура в городе будет превышать климатическую норму на шесть градусов. Для Москвы температура 30 градусов и выше считается опасным явлением, уточнила метеоролог.

"Такая сухая и жаркая погода приводит к повышению класса пожарной опасности в лесных массивах области и в парках города. Это достаточно серьезно", – подчеркнула Макарова.

Пик жары в Москве традиционно приходится на 15–16 часов дня, добавила специалист. По ее словам, в это время лучше избегать нахождения на улице под прямыми солнечными лучами и укрываться в тени во избежание теплового удара.



Экстремальная погода?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экстремальные климатические явления в последние годы участились во всем мире и, в частности, в России, рассказал Москве 24 климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.





Алексей Карнаухов климатолог Большинство ученых связывают рост числа экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, смерчи, шквалистые ветры и даже град, с глобальным потеплением. Оно приводит к тому, что интенсивность атмосферных процессов увеличивается.

В РФ в ближайшие годы все большее распространение будут получать смерчи, считает специалист. "В России лето в среднем становится жарче, паров воды в атмосфере становится больше. А во время смерчей большие потоки воздуха, богатые парами воды, устремляются вверх именно в связи с процессами конденсации влаги", – объясняет Карнаухов.

Из-за сдвига климатических зон в России в последние годы все чаще стали наблюдаться природные явления, характерные для других регионов, отметил специалист. "Уже несколько лет подряд летом на Дальнем Востоке происходят наводнения. Они стали почти регулярными. Иногда это ливневые наводнения, временами это моросящий дождик, продолжающийся в течение месяца. На самом деле это проявления муссонного климата, который характерен для более южных регионов – Вьетнама и Китая", – подчеркнул климатолог.

По его словам, в прошлом веке в городе Иваново зафиксировали лишь один смерч. Однако сейчас они наблюдаются в регионе регулярно. К счастью, синоптики научились довольно точно прогнозировать опасные погодные явления, такие как смерчи – за несколько дней до события, а за несколько часов – детально определять локацию, заключил климатолог.

