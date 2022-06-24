Синоптик заявил, что выходные в Москве будут солнечными и жаркими

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал солнечные и жаркие выходные без осадков в Москве, сообщает газета "Известия".

"Москву ждет вволю солнца, ноль осадков и температура около 30 градусов и в субботу, и в воскресенье. Это первая продолжительная волна жары в средней полосе европейской территории. Она сохранится до конца июня", – рассказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что с пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут 30 градусов.

По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.

Он заключил, что сбалансированное чередование солнечных дней и коротких дождей без изнуряющего долговременного зноя помогает поддерживать статус медового лета.