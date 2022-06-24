Москвичи открыли купальный сезон на Чистых прудах

Москвичи уже открыли купальный сезон, причем некоторые решили искупаться в самом центре города. На кадрах видно, как горожане плавают на Чистых прудах.

Вероятно, к выходным, когда температура поднимется до 30 градусов, желающих охладиться станет только больше. В этом году их стало еще больше. Спасатели подготовили 13 пляжей с зоной для купания, всего же мест для отдыха в городе – 139.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

