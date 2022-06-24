Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

06:08

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 24 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 25...27 градусов, по области –23...28 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в норме, содержание кислорода в утренние часы в норме, а днем высока вероятность формирования условий погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.

Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 24 июня

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать