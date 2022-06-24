Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 24 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 25...27 градусов, по области –23...28 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в норме, содержание кислорода в утренние часы в норме, а днем высока вероятность формирования условий погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.

Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

