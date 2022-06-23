Автомобиль сбил человека на улице Академика Чумакова в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на улице Академика Чумакова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе дома 22 на улице Академика Чумакова.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода на улице Фадеева. Авария произошла в районе дома 10, когда человек пересекал дорогу по переходу на электросамокате. На месте работают оперативные службы. Из-за ДТП перекрыта единственная полоса движения.

