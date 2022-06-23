Бензовоз и легковая машина столкнулись на юге Москвы

Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на пересечении улицы Академика Янгеля с дублером Варшавского шоссе. Легковая машина сильно повреждена.

О состоянии водителей не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

