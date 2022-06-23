Отдыхающие в Турции не пострадали из-за лесных пожаров – туроператоры

В Турции усилилась борьба с лесными пожарами. Спасатели предприняли попытки локализовать крупный пожар в районе популярного у россиян турецкого курорта Мармарис.

Как рассказали туроператоры, отдыхающие в Турции не пострадали из-за лесных пожаров. Утром 23 июня очаг возгорания находился в 20 километрах от отелей.

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