ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе М-11 в районе Химок

Авария с мотоциклистом произошла на трассе М-11 в районе Химок. По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с джипом. Пострадавший остался жив, однако с места ДТП его забрала машина скорой помощи.

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