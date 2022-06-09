Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария произошла в районе дома № 59. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работают городские оперативные службы.

Из-за аварии на Севастопольском проспекте заняты две полосы в сторону центра. При этом, отметили в Дептрансе, движение не затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства.

Позже стало известно, что в автомобиле в момент ДТП находился лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. По его словам, после происшествия водитель автомобиля вышел и увидел, что у велосипедиста травма ноги. Депутат поблагодарил скорую помощь, которая приехала "в считанные минуты" и оказала помощь пострадавшему.