В управделами президента подтвердили ДТП с участием их машины в центре Москвы

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Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подтверждаем факт ДТП. Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги", – заявила Крылова.

Человек, который находился за рулем машины, ожидает оформления аварии с сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Обстоятельства ДТП уточняются, однако предварительно известно, что пострадал курьер.

По информации ТАСС, в аварию попал автомобиль Hyundai Genesis черного цвета с проблесковым маяком, относящийся к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Автотранспортный комбинат". В Дептрансе уточнили, что инцидент произошел в районе дома 19 по улице Сретенке.

