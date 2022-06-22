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Происшествия

14:29

Спасатели обнаружили пропавший в Якутии Ан-30

происшествиярегионы

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен в 70 километрах от населенного пункта Оленек, сообщает МЧС РФ.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно, самолет совершил жесткую посадку", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что находившиеся на борту люди живы, трем была необходима помощь врачей.

Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии днем 22 июня. Борт выполнял рейс Якутск – Оленек и должен был приземлиться в аэропорту конечного пункта, но прибыл в назначенное время и пропал с радаров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что самолет специализировался на вызове искусственных осадков и принадлежал Росгидромету.

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