Уголовное дело возбудили после пропажи Ан-30 в Якутии

13:40
РИА Новости/Игорь Руссак
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Следователи завели дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
В министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что пропавший с радаров самолет специализировался на вызове искусственных осадков и принадлежал Росгидромету.
"Самолет принадлежит Росгидромету, но выполнял коммерческий рейс по контракту для "Якутоптторга", – сказал ТАСС источник в авиационных службах.
В ближайшее время на поиски Ан-30 может отправиться самолет Ан-26 компании "Алроса" со спасателями на борту.
Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии днем 22 июня. Борт выполнял рейс Якутск – Оленек и должен был приземлиться в аэропорту конечного пункта, но не прибыл в назначенное время и пропал с радаров.
В самолете, по данным МЧС, находились семь человек. Кроме людей, на борту были 6,3 тонны груза, большую часть которого представляют продукты. По некоторым данным, Ан-30М мог потерпеть крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек. Среди возможных причин падения судна – техническая неисправность и ошибка пилота.
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