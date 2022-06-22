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Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии. Об этом сообщаетпресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительным данным, на борту выполнявшего рейс Якутск – Оленек самолета находятся пять человек и 6,3 тонн груза (продукты). В министерстве подчеркнули, что судно должно было приземлиться в аэропорту конечного пункта, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.

В управлении добавили, что последний раз самолет выходил на связь в 30 километрах от аэропорта Оленек. При этом аварийный маяк не срабатывал.

"Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ", – говорится в сообщении.

Ранее с радаров в Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Он летел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

