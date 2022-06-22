МЧС РФ отправило вертолет на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2

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МЧС России отправило вертолет Ми-8 на поиски пропавшего в Кобяйском районе Якутии самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что поиски осложняются плохой видимостью: густым туманом и высокогорной местностью.

Ранее Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.

После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

Аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение неизвестно. В качестве одной из версий возможного крушения рассматривается техническая неисправность.

