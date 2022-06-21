Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области

Фото: телеграм-канал SHOT

При выполнении учебно-тренировочного полета штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, пилот погиб. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", – приводит ТАСС слова пресс-службы округа.

Отмечается, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений в результате катастрофы на земле нет. Кроме того, полет был выполнен без боекомплекта.

Среди возможных причин катастрофы в ЮВО назвали техническую неисправность Су-25. Комиссия ВКС РФ в настоящее время работает на месте происшествия.

Ранее Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".