Площадь пожара в цехе в Электроуглях увеличилась до 2,4 тыс "квадратов"

Площадь пожара в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что крыша здания в результате пожара обрушилась.

