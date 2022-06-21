ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

116 подпольных оружейников задержали в России. Операция ФСБ прошла в Москве, Санкт-Петербурге и еще 36 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные специализировались на восстановлении и переделке гражданского оружия в боевое. Всего выявили 43 незаконные мастерские. Почти 400 единиц огнестрельного оружия фигурируют в деле – это пулеметы, автоматы, пистолеты и даже пехотный миномет и противотанковые мины.

Идет расследование уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

