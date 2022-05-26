"Московский патруль": суд вынес приговор ограбившим солиста группы Uma2rman

В Красногорске вынесли приговор ворам, которые ограбили дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского и бывшего прокурора Подмосковья Александра Аникина.

Как сообщают СМИ, сначала злоумышленники пробрались в коттедж музыканта Владимира Крестовского. Они вскрыли сейф, в котором находились серьги и кольцо за 250 тысяч рублей, а также два охотничьих ружья.

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