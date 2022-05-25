"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже техники на 9 млн руб

Подмосковные полицейские задержали двух злоумышленников, которых подозревают в краже техники на 9 миллионов рублей.



Преступление произошло в Химках. Сообщники арендовали бокс для хранения товара и знали, когда на складе никого не будет. Они воспользовались этим и вынесли из чужого помещения несколько дорогостоящих компьютеров.

На допросе оба заявили, что к краже не имеют никакого отношения. В настоящее время полицейские ищут похищенные компьютеры и других подельников, которые помогали выносить технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.