"Московский патруль": Эдвард Бил попросил суд смягчить приговор

Блогер Эдвард Бил попытался обжаловать приговор по делу о ДТП на Смоленской площади. Уточняется, что суд назначил ему один год и два месяца в колонии общего режима.



На Садовом кольце в автомобиль Марии Артемовой со встречки на бешенной скорости влетела синяя Audi. За рулем авто находился известный блогер. Участниками аварии стали 5 машин. Большинство водителей отделались ушибами. Артемову же врачи едва сумели спасти. Она перенесла несколько операций, а реабилитацию проходит до сих пор.

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