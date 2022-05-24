Осужденного по делу Захарченко бизнесмена Маркелова отпустили на свободу из-за болезни

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и освободил совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова от отбывания наказания в связи с его болезнью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что у бизнесмена обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии с метастазами в печени. Сторона защиты отметила, что Маркелову, который ранее жаловался на невозможность есть и спать из-за боли, прописали паллиативную терапию и прием обезболивающих.

17 мая суд в Москве признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. В тот же день он был приговорен к 16 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Трех других фигурантов дела суд приговорил к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы. Маркелов получил 8 лет тюремного заключения и аналогичный штраф.

По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.