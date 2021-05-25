Экс-сотрудники МВД приговорены к 17 и 14 годам колонии по делу об отравленных письмах

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Фото: depositphotos/belchonock
Экс-сотрудники краснодарского МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников получили 17 и 14 лет колонии строгого режима по делу о рассылке отравленных писем в иностранные дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Второй западный окружной военный суд, который вынес приговор.
"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова – к 14 годам строго режима", – рассказали в суде.
Там уточнили, что гособвинение настаивало на заключении Котоманова и Красильникова на 18 и 16 лет соответственно.
Как установило следствие, Котоманов и Красильников в 2017–2018 годах отправили несколько десятков писем с ядовитым порошком в посольства и представительства Венгрии, Болгарии, Италии, Нидерландов, Канады, Польши, США, Саудовской Аравии, Франции и других стран. Они были задержаны в июле 2019 года.
Бывшие полицейские были признаны виновными в организации террористического сообщества, незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на террористический акт, покушении на убийство лиц, находящихся под международной защитой, и покушении на контрабанду ядовитых веществ.
Ранее полиция в Германии задержала подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой в различные компании, им оказался 66-летний пенсионер. Полицейским удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывным устройством в аэропорту Мюнхена.
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