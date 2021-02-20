Посылки со взрывчаткой в Германии мог отправлять пенсионер

20:58
Фото: ТАСС/imago images/HMB-Media/Julien Becker
Полиция в Германии задержала подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой в различные компании, им оказался 66-летний пенсионер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг.
Отмечается, что полицейским в ночь на четверг, 18 февраля, удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывным устройством в аэропорту Мюнхена. Ее адресатом была указана компания Hipp, производящая детское питание. До этого в течение недели аналогичные посылки получили офис продовольственной компании Wild в городе Эппельхайм и центральный офис сети супермаркетов Lidl в городе Неккарзульм. В результате этих инцидентов четыре человека пострадали.
Выйти на след 66-летнего подозреваемого удалось накануне следователям спецкомиссии под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга. В пятницу вечером мужчина был задержан у себя дома. Сообщается, что ранее он не попадал в поле зрения полиции.
Ранее о посылках со взрывными устройствами сообщалось в Нидерландах. В течение января и февраля 2020 года различные учреждения страны получили девять таких посылок. Взрывы произошли в офисах почтовых компаний в Амстердаме, в остальных случаях взрывы удалось предотвратить.
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