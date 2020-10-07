Названы самые необычные посылки россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За последние годы самыми необычными посылками россиян стали бивни мамонтов, деревянный резной иконостас и колокола для церкви, сообщил замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов в интервью РИА Новости.
Он рассказал, что бивни мамонта весом 800 килограммов и объемом 2,5 кубометра доставляли из Новосибирска в Данию. Причем компания не только перевозила груз, но и оформляла ветеринарные сертификаты – российский и европейский.
"Бивням было около 9 000 лет, последние несколько дней из которых они провели в нашей фуре – авиаперевозки из-за пандемии мы даже не рассматривали", – подчеркнул Филатов.
Что касается колокола, то его доставляли в 2016 году из Ижевска в село Бураново. Оказалось, что он предназначен для церкви, которую на собственные деньги строили участники Евровидения от России "Бурановские бабушки".
Ранее жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами из Китая. Власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта призвали при получении зерен обращаться в полицию. Кроме того, жителям рекомендовали не сажать семена, так как они могут оказаться инвазивными видами растений.
Как рассказал биолог Михаил Воробьев, инвазивные растения уничтожают коренных обитателей флоры и фауны. Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин указал, что инвазивные виды очень быстро распространяются, что можно использовать в качестве биологического терроризма.
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