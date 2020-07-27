Жителей США напугали посылки с семенами из Китая

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Фото: facebook.com/WAStateDeptAg
Жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами из Китая.
Власти штатов Вирджиния, Вашингтон и Юта призвали при получении зерен обращаться в полицию. Кроме того, жителям рекомендовали не сажать семена, так как они могут оказаться инвазивными видами растений.
Как рассказал биолог Михаил Воробьев, инвазивные растения уничтожают коренных обитателей флоры и фауны. Однако, по его словам, семена на фотографиях напоминают цитрусовые и репчатый лук, передает "Вечерняя Москва".
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин указал, что инвазивные виды очень быстро распространяются, что можно использовать в качестве биологического терроризма ("фитотерроризма").
Профессор факультета социальных наук ВШЭ Алексей Макаркин предположил, что посылки могут быть и политическим ходом. Так Дональд Трамп, используя образ внешнего врага, может пытаться склонить на свою сторону избирателей.
В 2018 году в США Цезарь Сайок отправил 16 самодельных взрывных устройств бывшим и действующим высокопоставленным чиновникам, которые являются сторонниками Демократической партии и противниками Трампа.
Посылки, в частности, предназначались Роберту Де Ниро, Джорджу Соросу, Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Джозефу Байдену. При этом отмечалось, что мужчина жил в белом фургоне, обклеенном агитацией в поддержку Трампа.
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