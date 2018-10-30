У обвиняемого в рассылке бомб в США обнаружили список потенциальных целей

У обвиняемого в рассылке самодельных бомб в США Сизара Сэйака нашли список адресов, куда он планировал отправить посылки со взрывным устройством. В этот перечень попали больше 100 человек. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Сейчас ФБР пытается установить контакт с людьми, упомянутыми в списке. Их имена не уточняются. По данным следствия, Сэйак искал в интернете данные о политиках, журналистах и деятелях шоу-бизнеса.

29 октября Сэйак предстал перед судом в Майами. Его обвиняют в рассылке бомб экс-лидеру США Бараку Обаме, в офис телеканала NBC и по другим адресам. При обыске у Сэйка нашли принтер и почтовые марки, аналогичные тем, что были наклеены на посылки.

Ранее в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, обнаружено взрывное устройство.

Также секретные службы США перехватили подозрительный конверт, предназначавшийся для Дональда Трампа. В конверте находилось вещество, напоминающее сильнейший яд рицин. Письмо было обнаружено среди корреспонденции Белого дома спецслужбами, отвечающими за безопасность президента.