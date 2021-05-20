В лесу в России нашли драгоценности на 160 миллионов рублей

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В Татарстане полицейские обнаружили четыре мешка с драгоценностями. Украшения в 2018 году похитил гражданин Колумбии. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что инцидент произошел на территории Казанской ярмарки. Во время погрузки партии драгоценностей, которые принадлежали одной из российских ювелирных компаний, колумбиец похитил чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями. Общая сумма драгоценностей составила более 160 миллионов рублей.

Пропажу обнаружили в аэропорту. Предполагаемым похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. Его задержали в сентябре 2019 года на территории Аргентины. В 2021 году его доставили в Татарстан.

"Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу", – приводит пресс-служба МВД России слова Волк.

Ранее сотрудники полиции задержали приезжего рабочего по подозрению в краже ювелирных украшений на 650 тысяч рублей во время проведения ремонта в квартире заказчицы.