Приезжего рабочего задержали по подозрению в краже украшений на 650 тыс рублей

11:57
Фото: МВД России
Сотрудники полиции задержали приезжего рабочего по подозрению в краже ювелирных украшений на 650 тысяч рублей во время проведения ремонта в квартире заказчицы. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
"По версии следствия, 43-летняя местная жительница наняла через сайт объявлений бригаду рабочих для выполнения в ее квартире на улице Академика Скрябина ремонтных работ. На второй день, когда мастера ушли, женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений из шкатулки. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 26-летний приезжий. Мужчина во всем признался.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.
Ранее в Химках полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у своих хозяев денег и украшений на сумму более миллиона рублей. Женщина дала признательные показания и рассказала, что ювелирные изделия сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды.
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