Подозреваемую в краже имущества задержали в ТиНАО

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что удалось задержать подозреваемую в краже вещей из дома в ТиНАО. Преступление было совершено в Краснопахорском поселении, говорится на сайте "МВД Медиа".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Десеновского поселения сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Красносельское" города Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя жительница столицы", – заявили в правоохранительных органах.

По данным ведомства, из дома ранее были украдены личные вещи и ювелирные украшения на сумму свыше 710 тысяч рублей. Выяснилось, что подозреваемой стала девушка, которая убирала жилые помещения. В результате она долгое время выносила имущество работодательницы.

Заведено уголовное дело по статье "Кража", в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало издание "Московский комсомолец", инцидент произошел в селе Былово. Женщина убиралась в доме актрисы Ольги Тумайкиной. У нее были украдены серьги, перстни, парфюмерия и наручные часы с дарственной надписью от руководителя СКР.

Ранее жительницу Москвы задержали за кражу денег у постояльца отеля.