Жительницу Москвы задержали за кражу денег у постояльца отеля

Фото: depositphotos/belchonock

Жительницу столицы задержали по подозрению в краже денег из кармана у постояльца отеля.

Подозреваемая и потерпевший находились вместе в номере, передает Агентство "Москва" заявление начальника отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Татьяны Дугиной.

"В полицию обратился 38-летний приезжий мужчина. Он рассказал, что в сети интернет познакомился с девушкой, с которой встретился в одном из отелей в центре столицы", – сообщили в МВД.



Позднее мужчина заметил, что девушка покинула номер, взяв из кармана брюк 40 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана на улице Генерала Белова. Ей оказалась 32-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Недавно шестеро неизвестных ворвались в квартиру москвича, избили его и ограбили.

Ранее полиция задержала мужчину, ограбившего магазин в ТиНАО.