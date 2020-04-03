Полиция задержала мужчину, ограбившего магазин в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО полицейские задержали 33-летнего москвича, которого подозревают в том, что он совершил кражу в одном из сетевых магазинов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по ТиНАО.

Как уточняется, с заявлением в полицию обратился охранник магазина в поселении Воскресенском. Мужчина рассказал, что на выходе из торгового зала сработала сигнализация. Заявитель уточнил, что у мужчины, который вышел через детекторы, был неоплаченный товар. На требование расплатиться злоумышленник распылил перцовый баллончик охраннику в лицо и сбежал.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция задержала женщину за кражу денег из шкафчиков раздевалки столичного фитнес-клуба. Сообщалось, что следователи пытались установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.