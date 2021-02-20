Мужчина похитил у москвички украшения на 2,1 млн рублей

Неизвестный похитил ювелирные украшения жительницы Москвы, забрав ценности якобы для снятия слепков. Об этом Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

"27-летняя заявительница рассказала о мошенничестве с ее драгоценностями. По ее словам, она познакомилась со злоумышленником по имени Платон в Telegram", – говорится в сообщении.

Во время второй встречи с мужчиной женщина сказала, что ей нужны деньги. В ответ на просьбу подозреваемый предложил схему: отдать на время свои драгоценности, чтобы снять с них слепок.

"За это он пообещал ей 20% от реальной стоимости самих украшений", – уточнил собеседник.

В этот же вечер в ресторане в Большом Саввинском переулке девушка встретилась с Платоном. Когда подъехал его знакомый, якобы занимающийся слепками, злоумышленник попросил у потерпевшей ее драгоценности, заверив, что их вернут примерно через два-три часа.

Получив ценные вещи, мужчина перестал выходить на связь. Сумма материального ущерба составляет 2,1 миллиона рублей, следственные действия продолжаются.

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