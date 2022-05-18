Прокурор просит для экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич 7,5 года колонии общего режима

18 мая, 18:44
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Гособвинение запросило в качестве наказания для бывшего заместителя главы Минобрнауки РФ Марины Лукашевич 7,5 года колонии и штраф.
"Прошу суд признать Лукашевич виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тысяч рублей", – приводит ТАСС слова прокурора.
В июле 2020 года суд арестовал бывшего замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич и бывшего начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки Михаила Попова. Они обвиняются в мошенничестве на 50 миллионов рублей, которое осуществили путем хищения средств из бюджета.
По данным следствия, в 2016 году предприниматель получила подряд от Минобрнауки и заключила договоры на выполнение работ в интересах министерства. Впоследствии результаты работ представили заказчику, который был сообщником подозреваемой и занимал руководящую должность в ведомстве.
Арестованная замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена
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