ABC7: сын режиссера Роба Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей

Фото: AP/Kevin Wolf

Полиция Лос-Анджелеса задержала сына режиссера и актера Роба Райнера Ника. Его подозревают в убийстве родителей, сообщает телеканал ABC7.

По данным СМИ, 32-летний Райнер-младший содержится под стражей, а суд запросил залог на сумму 4 миллиона долларов. Мужчине предъявлено обвинение.

Как указало издание People, в 2016 году сын режиссера признавался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

О смерти режиссера и его жены Мишель Сингер-Райнер стало известно 14 декабря, их тела нашли спасатели. У погибших обнаружили ранения, которые характерны для нападения с ножом. При этом в доме не было следов взлома.

