Умерли выступавшие более 60 лет близнецы Алиса и Эллен Кесслер

Фото: ТАСС/Zuma

Немецкие танцовщицы и актрисы, близнецы Алиса и Эллен Кесслер, выступавшие более 60 лет, ушли из жизни на 90-м году жизни. Об этом сообщили Bild и DPA.

Отмечается, что в их доме в Грюнвальде под Мюнхеном была проведена "полицейская операция". Правоохранители заявили, что признаки преступления на месте отсутствовали.

Алиса и Эллен Кесслер родились в Германии в 1936 году. Еще в детстве они начали выступать в балетной программе в Лейпцигской опере. В 16 лет близнецы покинули дом, чтобы обрести независимость. Сестер заметил директор парижского кабаре "Лидо", который позвал их выступать в заведении.

Кесслер были популярны не только в Германии, но и во Франции, Италии и США. Им удалось выступить на сцене с Фрэнком Синатрой, Гарри Белафонте и Фредом Астером.

