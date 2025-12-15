Форма поиска по сайту

People: тела режиссера Роба Райнера и его супруги нашли в доме в Лос-Анджелесе

Тела режиссера Роба Райнера и его супруги нашли в доме в Лос-Анджелесе

Фото: legion-media.com/Splash News/CNP/Ron Sachs

Тела двух человек – женщины 68 лет и мужчины 78 лет – обнаружены спасателями в доме голливудского режиссера Роба Райнера в американском Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

При этом журнал People со ссылкой на неназванные источники утверждает, что погибшими оказались Райнер и его супруга Мишель Сингер-Райнер, а в убийстве подозревается их сын Ник.

По информации издания, последний ранее рассказывал о своей наркозависимости, которая началась в подростковом возрасте. Приблизительно с 15 лет он регулярно проходил лечение в рехабах, указали журналисты.

Райнер-старший родился 6 марта 1947 года в Нью-Йорке. В 13 лет он с семьей переехал в Лос-Анджелес, где окончил среднюю школу и Калифорнийский университет.

Карьеру сценариста он начал в 1968 году с написания комедии "Комедийный хор братьев Смотерс". Позже он прославился благодаря персонажам Майклу Стивику и Арчи Банкеру в ситкоме "Все в семье" режиссера Нормана Лира.

С 1980-х годов Райнер получил известность как режиссер успешных голливудских фильмов. Среди его работ – фильмы "Принцесса-невеста", "Останься со мной" и "Это – Spinal Tap".

