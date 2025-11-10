Умер основатель метал-группы Savage Крис Брэдли

Фото: Getty Images/Kevin Nixon

Один из основателей известной метал-группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию представителей группы в соцсетях.

Басист Брэдли основал группу в 1976 году вместе с вокалистом Крисом Гентом, гитаристом Ли Стэтхэмом и барабанщиком Миком Персивалем, но сразу после первого выступления коллектив распался. В 1978 году группа была создана вновь, но в этот раз к Брэдли присоединились гитарист Энди Брэдбери, барабанщик Саймон Доусон и его 15-летний брат Энди Доусон.

Состав коллектива продолжал меняться. Изначально музыканты исполняли каверы на классику хард-рока, но затем стали писать свои песни. В 1983 году вышел их первый альбом Loose N Lethal, ставший бестселлером.

Группа также известна своей песней Let it Loose, которая в значительной степени повлияла на метал-сцену начала 1980-х годов. Но в 1986 году группа распалась вновь, уже из-за проблем с лейблом. В 1995-м музыканты возобновили свою деятельность и выпустили еще несколько альбомов.

