Умерла советская актриса Таисия Литвиненко

Фото: ТАСС/Борис Криштул

Советская актриса Таисия Литвиненко скончалась на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Ушла из жизни известная актриса украинского кино, звезда Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, народная артистка Украины Таисия Литвиненко", – уточняется в публикации.

О причинах смерти не говорится.

Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Броварского района Киевской области УССР. В 1957 году окончила КГИТИ. Затем работала в Киевском драматическом театре имени И.Франко, а с 1959 по 1965 год была актрисой Запорожского украинского музыкально-драматического театра.

В 1965 году переехала во Львов и до самой смерти работала в Львовском национальном академическом украинском драмтеатре. Зрителям актриса известна по многочисленным ролям в театре, а также по ролям в кино, сыгранным в фильмах "Максим Перепелица", "За двумя зайцами", "Вавилон XX", "Самый красивый конь", "Такая поздняя, такая теплая осень" и других.

