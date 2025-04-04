Le Temps: швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой

Фото: cineforom.ch

Швейцарский кинематографист, режиссер, сценарист Жан-Луи Порше покончил с собой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Temps.

По версии журналистов, это произошло 31 марта, спустя два дня после того, как мужчина отметил свой 76-й день рождения. Его близкие предположили, что он добровольно ушел из жизни из-за проблем с финансами. В частности, он был продюсером фильма режиссера Романа Полански "Дворец", который сильно провалился в прокате.

Кроме того, в прошлом году кинематографист попал в серьезную автокатастрофу. После этого он смог почти полностью восстановиться и не жаловался на самочувствие, уточнили в окружении Порше.

Жан-Луи Порше родился 29 марта 1949 года в Лозанне на юго-западе Швейцарии. Свою карьеру в кинематографе он начал в 1980-х годах. За время работы он принял участие в выпуске около 60 художественных и документальных фильмов. Он принимал участие в создании кинолент "Александр", "Ничья земля", "Призрачная долина", "В глазу змеи", "Моя жизнь в розовом цвете", "Спасибо за шоколад" и многие другие.

