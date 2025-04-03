Родственники актера Килмера рассказали о его тяжелых последних днях

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Недавно ушедший из жизни американский актер Вэл Килмер страдал от серьезных проблем со здоровьем, связанных с раком гортани, передает портал TMZ со ссылкой на членов семьи артиста.

Последствия онкологии привели к тому, что он сильно ослаб и не мог вставать с постели.

"Состояние его здоровья сильно ухудшилось незадолго до смерти. В последний раз актер появился на публике в 2019 году", – рассказали родственники.

Килмер скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе из-за пневмонии. Ему было 65 лет. В связи с его смертью многие коллеги почтили память актера, а поклонники выразили в Сети соболезнования близким звезды.

Актер запомнился зрителям по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда" (1995 года). Также в его фильмографии числятся такие картины, как "Схватка", "Лучший стрелок", "Дорз" и "Совершенно секретно!". Последней крупной работой Килмера стала роль в фильме "Топ Ган: Мэверик".