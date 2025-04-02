Умер актер из сериала "Берлинские легавые" Витторио Пирбазари

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Vito Pirbazari

Звезда сериала Netflix "Берлинские легавые" Витторио Пирбазари умер на 45-м году жизни, пишет RT со ссылкой на Bild.

Коллеги артиста уверяют, что трагедия произошла во время его тренировки в спортзале. Однако конкретная причина смерти не раскрывается.

Пирбазари родился в 1981 году в Тегеране. В его карьере преобладают картины криминального жанра, боевики, а также короткометражки. Среди них сериалы "Место преступления", "Бум-Бум Бруно" и "Виктор Бринтц".

Зрителям он запомнился по шоу "Берлинские легавые", в котором перевоплотился в антагониста Дахера Тарика. Помимо этого, Пирбазари был популярным фитнес-блогером на YouTube.