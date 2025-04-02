Сыгравшая в "Семейке Аддамс" актриса-лилипут Пэтти Малони умерла в возрасте 89 лет

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Американская актриса-лилипут Пэтти Малони, известная своей ролью супруги кузена Слоша в фильме "Семейка Аддамс" 1991 года, скончалась на 90-м году жизни, передает RT со ссылкой на Hollywood Reporter.

"Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела", – сказал брат артистки Дэйв Майрабо.

Родственник актрисы уточнил, что Малони скончалась 1 апреля в хосписе в штате Флорида после того, как перенесла несколько инсультов.

Малони родилась 17 марта 1936 года. Рост актрисы составлял примерно 119 сантиметров. В "Семейке Аддамс" ее можно увидеть в знаменитой сцене с танцем "Мамушка", исполненным Гомесом и Фестером.

Помимо этой картины, Малони также появилась в ленте "Меня зовут Эрл" и телевизионном фильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск" 1978 года. В последнем она перевоплотилась в сына Чубакки. Причем для этой роли ей предоставили костюм, который был полностью изготовлен из человеческих волос.