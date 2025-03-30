Умер американский актер из "Сегуна" и "Поющих в терновнике" Ричард Чемберлен

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Ушел из жизни на 91-м году жизни американский актер Ричард Чемберлен. Об этом сообщает Variety.

Как рассказали журналисты, Чемберлен скончался вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта по московскому. – Прим. ред.) от осложнений после перенесенного инсульта.

Чемберлен родился в Лос-Анджелесе 31 марта 1934 года. Обучение его проходило сперва в школе Беверли-Хиллз, а после в Помонском колледже, где он был удостоен степени в области искусства. В середине 50-х актер отправился на службу в армию, которая проходила в Корее.

Затем Чемберлен вернулся в Лос-Анджелес, где начал изучать актерское мастерство. Изначально он выступал на театральных сценах, играя в шекспировских спектаклях. Известным актер стал после премьеры медицинского сериала "Доктор Килдэр" в 1960-х годах. Также он снимался в "Сегун" и "Поющие в терновнике".

Чемберлен получил три "Золотых глобуса" за все три кинопроекта. В конце 80-х он переехал на Гавайи, а в 2003 году выпустил автобиографию. В 2017 году актер снялся в эпизоде ​​возрожденного Дэвидом Линчем "Твин Пикса" в роли Билла Кеннеди.

