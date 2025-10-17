Форма поиска по сайту

Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли

Фото: AP Photo/Evan Agostini

Сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли (известный по псевдониму Эйс. – Прим. ред.) умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на семью музыканта.

Причиной смерти Фрейли послужили последствия травм, которые он получил в прошлом месяце, упав на студии. По информации СМИ, у музыканта произошло кровоизлияние в мозг.

Фрейли был ключевым участником Kiss с момента ее основания в 1973 году. Он сыграл значительную роль в формировании звучания и имиджа коллектива.

После ухода из Kiss Эйс продолжил сольную карьеру, а в 1996 году вернулся в группу и сотрудничал с ней до 2002 года. Он написал такие песни, как Cold Gin, Parasite и Shock Me.

