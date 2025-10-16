Турецкий актер из "Великолепного века" Ариф Эркин умер на 91-м году жизни

Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссер – Ягмур Тайлан; Дурул Тайлан; Мерт Байкал; Ягыз Алп Акайдын; производство – TIMS Productions

Турецкий актер Ариф Эркин, известный по сериалу "Великолепный век", скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание News.az.

Кончину артиста, который недавно отметил юбилей, подтвердил его сын. Подробности о причинах смерти не разглашаются.

Актер родился в Стамбуле в 1935 году. Впервые снялся в кино в 1970 году.

Среди наиболее известных проектов, в которых он принял участие, – "Белый ангел", "Турецкий детектив", "Вторая весна", "Черная змея". В России Арифа Эркина знают по роли в сериале "Великолепный век".

