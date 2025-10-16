Номинантка на "Оскар" актриса Пенелопа Милфорд умерла в возрасте 77 лет

Фото: Legion-Media.com/Capital Pictures/RAP/MPI

Американская актриса Пенелопа Милфорд, номинантка на премию "Оскар", ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание Variety.

Брат актрисы подтвердил ее смерть, однако причина пока не разглашается.

Милфорд родилась в 1948 году в Сент-Луисе. Сначала она играла в театре в Нью-Йорке. В 1971 году она исполнила главную роль в постановке Long Time Come and a Long Time Gone вместе с актером Ричардом Гиром. В кино она дебютировала в 1974 году в фильме "Человек на качелях".

Большой успех ей принесла роль в антивоенной драме "Возвращение домой" 1978 года. Милфорд номинировали на премию "Оскар" как лучшую актрису второго плана. Кроме того, она снималась в фильмах "Смертельное влечение", "Жестокое правосудие", "Бесконечная любовь".

